بديل الشناوي.. الأهلي يضم حارس منتخب مصر لنهاية الموسم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تعاقد الأهلي مع محمد أبوجبل، حارس منتخب مصر والبنك الأهلي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يشارك أبوجبل أساسيًا للمرة الأولى مع منتخب مصر في مواجهة الكونغو الديمقراطية المقرر لها اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتأتي مشاركة أبوجبل بعد إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي مع منتخب مصر، في مباراة الرأس الأخضر الآخيرة، ليسافر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في الكتف.

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وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم».

ويسعى الأهلي إلى تعويض غياب الشناوي الذي من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ٦ أشهر.