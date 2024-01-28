شيكابالا يسجل هدفًا رائعًا في شباك الاهلي السعودي.. فيديو

سجل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك هدفًا رائعًا أمام الاهلي السعودي في مباراة نهائي كأس دبي للتحدي.

ويلاقي فريق الزمالك نظيره الاهلي السعودي في مباراة نهائي كأس دبي للتحدي، والمقامة بينهما على ستاد آل مكتوم.

ونجح شيكابالا في التقدم لفريق الزمالك في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعد مراوغة ناجحة لدفاع أهلى جدة السعودي.

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وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والاهلي السعودي، بتقدم الأبيض بهدف دون رد، عن طريق محمود شيكابالا.

وشهد الشوط الأول من مباراة الزمالك والاهلي تعرض محمود الونش لكدمة فى الركبة بعدما تدخل لقطع كرة خطيرة، واصطدم به مصطفى الزنارى من الخلف، ليغادر الملعب ليتلقى العلاج.

وبدأ فريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – مصطفى الزناري – محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الشافي.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى شلبي – سامسون أكينيولا – محمود عبد الرازق ” شيكابالا”.