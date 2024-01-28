إنسوي: أحلم بقيادة غينيا الاستوائية إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

كشف نجم منتخب غينيا الاستوائية إميليو إنسوي، عن سعادته الشديدة بالأداء الذي يقدمه منتخب بلاده حتى الآن في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتأهل كمتصدر لمجموعتهم.

وقال إنسوي في حوار أجراه عبر قناة " bein sports": " تعد هذه هي المشاركة الثالثة لي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن هذه النسخة هي الأفضل، فأنا فخور بما نقدمه، وفخور أيضاً لأن ما نحققه يدخل السعادة على شعبنا، ونرغب في أن يستمر الشعب فخور بنا".

وأضاف: " السبب الرئيسي في الأداء المميز الذي يظهر به الفريق في البطولة، هو روح الصداقة والعلاقة القوية بين لاعبي المنتخب، ونملك واحداً من أفضل الفرق على المستويين الإنساني والرياضي".

وتابع: " يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة، ولابد أن نكون في أقوى تركيز لنتمكن من تخطي المنتخب الغيني في مواجهة دور ال 16، ولكننا نعلم صعوبة المواجهة، وأركز فقط خلال الفترة الحالية على المستوى الجماعي، وسوف أقاتل في كل مباراة لمساعدة منتخب بلدي".

واختتم إنسوي: " أحلم بقيادة منتخب غينيا الاستوائية إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ومستعد أن أقدم كل ما أملك من أجل الذهاب مع منتخب بلادي إلى هذا العرس العالمي".

ويستعد منتخب غينيا الاستوائية لملاقاة نظيره منتخب غينيا اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.