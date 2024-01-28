مصدر يكشف سبب تواصل محمد صلاح مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - يتواصل محمد صلاح مع لاعبي المنتخب المصري، رغم مغادرته معسكر الفريق لاستكمال رحلة علاجه في إنجلترا واللحاق بالفراعة حال تأهلهم إلى نصف النهائي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن محمد صلاح يتواصل يوميا مع اللاعبين في المنتخب والجهاز الفني والطبي لإبلاغهم بتطورات حالته.

وأوضح المصدر أن محمد صلاح على تواصل دائم مع إمام عاشور للاطمئنان عليه بعد إصابته بارتجاج في المخ.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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