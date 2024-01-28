شاهد بالفيديو.. هدف شيكابالا في شباك أهلي جدة السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدف التقدم أمام اتحاد جدة السعودي، في نهائي كأس دبي للتحدي الودي.

هدف شيكابالا في شباك الأهلي السعودي

وكان معتمد جمال، المدير الفني للزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

بينما بدأ أهلي جدة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: عبد الله عبده

في الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار

الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي

الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي