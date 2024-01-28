كهربا ومرموش على مقاعد بدلاء المنتخب أمام الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر عن اختياراته لمباراة الكونغو الديموقراطية، التي من المقرر لها اليوم الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

شهدت مقاعد البدلاء تواجد محمود كهربا، وعمر مرموش على الدكة بالإضافة لأحمد حسن كوكا.

يجلس على دكة البدلاء كل من:

محمد حمدي - مهند لاشين - ياسر إبراهيم - محمود حمادة - محمود كهربا - مصطفى فتحي - عمر مرموش - أحمد كوكا- أحمد الشناوي - محمد صبحي - عمر كمال - علي جبر.



تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمد النني

في خط الهجوم: محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور دور الـ16 من النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما حل في وصافة مجموعته، والتي كانت تضم كل من الرأس الأخضر، وغانا، وموزمبيق، حيث تأهل بثلاث نقاط، جمعهما من ثلاث تعادلات بنتيجة 2/2 في كل مباراة.

