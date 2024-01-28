رباعي هجومي بقيادة مبابي في تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد بريست

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان التشكيل الأساسي لمواجهة ستاد بريست اليوم الأحد على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي..

في حراسة المرمى: دوناروما .

في خط الدفاع : بيرالدو، لوكاس هرنانديز، دانيلو بيريرا .

في خط الوسط : زاير إيمري، فيتينيا، فابيان رويز.

في خط الهجوم : برادلي باركولا، ماركو أسينسيو، كولو مواني، وكيليان مبابي.



يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة بينما يحل بريست ثالثا برصيد 34 نقطة.