الامارات | مشهد رهيب من جمهور ليفربول يتسبب في بكاء يورغن كلوب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لقطة مؤثرة قبل انطلاق المباراة، وذلك عندما قام جمهور ليفربول بغناء أنشودة ليفربول "لن تمشي وحيدا" للمدرب الألماني يورغن كلوب، من الجمهور الحاضر في ملعب المباراة، وذلك في أول ظهور للمدرب عقب إعلانه أنه سيترك الفريق نهاية الموسم الحالي.

وشهدت الدقائق التي سبقت انطلاق المباراة التي فاز بها ليفربول على نورويتش سيتي (5-2)، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، وخلال إجراء عمليات الإحماء، ترحيبا خاصا بمدرب الفريق بكلوب من قبل الجماهير، التي رفعت صوتها بمجرد ظهور المدرب الألماني على أرض الملعب.

وبدا التأثر واضحا على المدرب الألماني أثناء غناء جماهير ليفربول لأغنيتهم الشهيرة "لن تسير وحيدا"، وظهر وهو ينظر في الأرض ولم يتمالك نفسه من المشهد المذهل للمدرب الكبير.

وكان كلوب، قد أعلن بشكل مفاجئ الجمعة الماضي أنه سيترك منصبه كمدرب لفريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي أي قبل عام من نهاية عقده وهو ما شكل صدمه لعالم كرة القدم.

ومن المؤكد أن اسم المدرب السابق لماينز وبوروسيا دورتموند خالدا في تاريخ ليفربول، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ووصل معه إلى النهائي مرتين أيضا عامي 2018 و2022، إضافة إلى إحراز الكأس الإنجليزية (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).