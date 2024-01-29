أمم أفريقيا.. مباراة منتخب مصر والكونغو إلى ركلات الترجيح

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الوقت الأصلي والإضافي من مباراة مصر والكونغو بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

الشوط الأول

بدأ منتخب مصر الشوط بشكل جيد ونجح من خلال الإنطلاقات على الجهة اليسري في تشكيل خطورة واضحة على دفاع الكونغو.

وأهدر أحمد حجاز أول فرص منتخب مصر بعدما سدد فوق العارضة في الدقيقة 9، كما سدد حمدي فتحي كرة رأسية أخرى خارج المرمى.

بمرور الوقت دخل لاعبو الكونغو لأجواء المباراة وسدد بونجوندا كرة خطيرة فوق العارضة، ورد المنتخب المصري بفرصة جديدة بعد تمريرة من محمد النني أنهاها تريزيجيه ضعيفة في يد الحارس.

وفي الدقيقة 38 سجل ايليا ميتشاك أول أهداف المباراة بعد اصطدام الكرة بقدم أحمد حجازي لتتهيأ امامه ويضعها بسهولة في الشباك.

حاول منتخب مصر إدراك التعادل وضغط هجومياً لينجح في الحصول على ركلة جزاء سجل منها مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 45.

الشوط الثاني

شهدت إنطلاقة الشوط الثاني إصابة أحمد فتوح بمجرد نزوله أرض الملعب ليحل محمد حمدي بدلاً منه في تغيير إضطراري.

بدأ منتخب الكونغو الشوط بشكل أفضل ونجح في السيطرة على وسط الملعب ليتراجع المنتخب الوطني للدفاع.

وكاد أحمد زيزو أن يسجل ثاني أهداف منتخب مصر بعد تسديدة قريبة تصدى لها الحارس.

وسدد مروان عطية كرة قوية في منتصف المرمى أمسك بها الحارس بصعوبة.

شن المنتخب الكونغولي عدة هجمات خطيرة عن طريق الجناحين، وشكلت الكرات الثابتة خطورة كبيرة للكونغو.

وأضاع محمود حمادة فرصة محققة لمنتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تمريرة عرضية مميزة من زيزة لم ينجح حمادة في التعامل معها.

إستمرت محاولات منتخب مصر في ظل تحسن واضح على مستوى الأداء حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي ليتم اللجوء للأوقات الإضافية.

الأشواط الإضافية

شهد الشوط الإضافي الأول ندية كبيرة في ظل الإلتحامات القوية من لاعبي المنتخبين وكثرة الإحتكاكات.

وتلقى محمد حمدي الظهير الأيسر البديل لمنتخب مصر بطاقة حمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني ليكمل المنتخب الوطني اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 96.

بدأ المنتخب الكونغولي الشوط الإضافي الثاني بضغط هجومي قوي وكاد أن ينجح في إستعادة تقدمه بعد كرة عرضية خطيرة من اللاعب ماسواكو الا أنها مرت إلى خارج المرمى.

وفي الدقيقة 111 سدد بونجوندا كرة قوية علت العارضة وسط سيطرة مطلقة للكونغو على وسط الملعب.

إستمرت محاولات الكونغو الهجومية في مواجهة دفاع المنتخب الوطني المتكتل ليطلق الحكم صافرة النهاية ليتم الإحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة.