"سذاجة".. وائل جمعة يعلق على هدف الكونغو الديمقراطية في مرمى منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق نجم المنتخب المصري السابق وائل جمعة، على الهدف الذي تلقاه المنتخب المصري من منتخب الكونغو الديمقراطية، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما في كأس الأمم الأفريقية.

وقال جمعة بين شوطي اللقاء، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، عبر قناة " bein sports": " الهدف الذي سجله المنتخب الكونغولي في مرمى المنتخب الوطني، شهد سذاجة كبيرة من قبل لاعبي المنتخب المصري في التعامل مع الكرة".

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

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