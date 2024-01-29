طرد لاعب منتخب مصر في الشوط الإضافي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أشهر حكم المباراة الأول البطاقة الحمراء في وجه محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 97 من الشوط الإضافي الأول.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية (شوطين، كل شوط 15 دقيقة)، وفي حال استمرت النتيجة بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية.

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