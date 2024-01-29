إقبال مواطني القليوبية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مراكز وأندية الشباب بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من المشجعين لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وردد المشجعون هتافات قبل بدء المباراة بقرابة الساعة منها: "كل الناس تقول يارب المنتخب يكسب قول يارب، مصر مصر، أوه الخليج 365".

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تقدم شاشات عرض واماكن مجهزة تستقبل جماهير الكرة المصرية لمساندة المنتخب المصري في طريقه لكأس الأمم الأفريقية 2024.