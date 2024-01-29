ترتيب مصطفى محمد في قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن نجم المنتخب المصري مصطفى محمد، من إحراز هدف المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وبهذا الهدف تمكن نجم المنتخب الوطني، في الارتقاء إلى المركز الثاني في قائمة هدافي أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، برصيد أربع أهداف، متساويا مع لاعب المنتخب الأنجولي دالا جيلسون، صاحب الأربع أهداف أيضاً.

وكان مصطفى محمد، قد تمكن من إحراز ثلاثة أهداف، خلال دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، أمام كلا من موزمبيق، غانا والرأس الأخضر، على الترتيب.