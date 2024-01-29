أول رد فعل للاعبو المنتخب بعد وداع كأس الأمم الأفريقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل لاعبو المنتخب الوطني في حالة من الحزن الشديدة عقب وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور ال16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقام بعض اللاعبين بالبكاء الشديد من بينهم إمام عاشور، حزنا على الخروج المبكر للفراعنة من البطولة الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني خسر من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وودع البطولة الأفريقية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

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