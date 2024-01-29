مصر ب١٠ لاعبين تتعادل في الشوط الإضافي الأول أمام الكونغو

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهى الشوط الإضافي الأول لمباراة مصر والكونغو في دور الـ١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل الإيجابي ١-١ .

وشهد الشوط الإضافي الأول طرد محمد حمدي بسبب حصوله على الإنذار الثاني.

وسيواجه الفائز من المباراة منتخب غينيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل الإيجابي ١-١.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بالهدف الأول على منتخب مصر في الدقيقة 37 عن طريق اللاع إيلي.

وتحصل أحمد حجازي على ضربة جزاء بعد تداخل عنيف من مدافع الكونغو، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود ضربة جزاء.

سجل مصطفى محمد هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".