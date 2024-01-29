رقم سلبي للمنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ودع المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8/7 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب مصر خلال هذه النسخة من البطولة 4 مباريات، لم يتمكن خلالهما من تحقيق أي فوز، حيث تعادلا المنتخب المصري في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام كلا من موزمبيق، وغانا والرأس الأخضر، بنتيجة واحدة وهي التعادل بهدفين لكل منتخب، بالإضافة إلى مباراة الكونغو اليوم، والتي انتهى وقتها الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وتعد هذه هي المباراة السادسة، على التوالي الذي يفشل فيها المنتخب المصري من تحقيق الفوز في بطولة أمم أفريقيا د، منذ الفوز على منتخب المغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ببطولة أمم أفريقيا الماضية 2021 بالكاميرون.

يذكر أن مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، أحرز 4 أهداف، ليحتل المركز الثاني مع جاسينتو مووندو دالا لاعب أنجولا (4 أهداف)

ضمن قائمة هدافي البطولة.

اقرأ أيضًا:

مباراة منتخب مصر والكونغو.. تغطية مباريات دور الـ 16 كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديو)