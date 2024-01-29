بكاء هيستيري لإمام عاشور بعد خروج مصر من أمام أفريقيا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني في نوبة بكاء شديدة، عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وودع المنتخب الوطني المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

ولم يقدم المنتخب الوطني العرض المنتظر طوال أحداث البطولة، حيث تعادل في ثلاثة مباريات في دور المجموعات بنفس النتيجة 2/2.

وغاب إمام عاشور عن مواجهة مصر والكونغو بسبب إصابته بارتجاج في المخ خلال المران في الفترة الماضية.

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