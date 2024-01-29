هل يوجد بند في عقد فيتوريا يقضي برحيله حال توديع كأس الأمم الإفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، عقب الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في العاشرة مساء الأحد.

وأوضح مصدر لمصراوي، أن عقد روي فيتوريا، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، لم يتضمن بندًا يقضي برحيله حال توديع مصر للبطولة الأفريقية، والشرط الجزائي الوحيد ينص على رحيله إذا فشل في التأهل إلى كأس العالم.

وفشل منتخب مصر في تحقيق أي فوز بالنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ أنه تعادل بنتيجة 2-2 في جميع مباريات دور المجموعات، موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر، على الترتيب.

وتأهل منتخب إلى دور الـ16 كوصيف المجموعة الثانية، لكنه تعادل في الوقت الأصلي من مباراة الكونغو 1-1، ليودع البطولة بركلات الترجيح