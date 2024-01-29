رغم خروج المنتخب.. أرقام تاريخية لمصطفى محمد في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ودع المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8/7 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت.

ورغم الخروج المبكر للمنتخب المصري من البطولة، الا إنها شهدت تألق مهاجم " الفراعنة" ونانت الفرنسي مصطفى محمد، وتسجيله العديد من الأرقام القياسية خلال هذه النسخة من البطولة.

تمكن مهاجم المنتخب المصري من تسجيل أربع أهداف خلال هذه النسخة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يسجل في أربع مباريات متتالية بكأس الأمم الأفريقية.

وسجل مصطفى محمد في مباريات مصر الثلاث بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ليصبح ثاني مصري يسجل في أول ثلاث مباريات للمنتخب المصري في البطولة، متساويا مع حسام حسن، الذي تمكن من التسجيل في أول ثلاث لقاءات في نسخة البطولة عام 2000.

ونجح مصطفى محمد من معادلة رقم كلا من رضا شحاته نجم الأهلي السابق، وأسطورة الزمالك حسن شحاته، في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري ببطولة أمم أفريقيا، وبفارق هدف واحد عن كلا من، حسني عبد ربه، عماد متعب، والديبة، وعمرو ذكي، ومحمد ناجي " جدو"، أصحاب الخمسة أهداف.

وكان هدف مصطفى محمد في مرمى موزمبيق هو أول هدف له في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وخاض مصطفى محمد 37 مباراة، رفقة المنتخب المصري تمكن من تسجيل خلالهما من تسجيل 12 هدفاً، وتقديم خمس تمريرات حاسمة.

وأول هدف دولي سجله" الاناكوندا" مع المنتخب المصري، كان في مرمى المنتخب الجابوني، ضمن مباريات دور المجموعات، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.