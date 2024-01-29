أمم أفريقيا.. أبو الدهب: الجيل الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق الجيل الحالي لمنتخب مصر بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في كوت ديفوار.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن الجيل الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية ويجب تسريحه خلال الفترة المقبلة بعد الفشل الذريع في بطولة كأس الأمم الأفريقية".



وتابع:"البرتغالي روي فيتوريا فشل في كل الاختبارات الحقيقية التي خاضها منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".