كيف سخرت الجماهير من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في العاشرة مساء الأحد، في دور الـ16.

وتفاعلت الجماهير مع هزيمة منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية، بصور من أفلام سينمائية وأعمال درامية ساخرة.

ونشر أحد المشجعين صورة من فيلم "سمير وشهير وبهير"، معلقا: "ده أحمد جميل هيفسحكوا النهاردة"، وأضاف آخر من فيلم "وش إجرام"، وكتب: "احنا بالأداء ده مش هنوصل المطار".

واستخدم آخر مشهد من فيلم "مرجان أحمد مرجان"، في إشارة إلى أن أبو جبل حارس مرمى المنتخب يحضر الزجاجة مثل النسخة الماضية، وشهدت النسخة الماضية من كأس الأمم تألق أبو جبل في ركلات الترجيح وتسجيل الحضري مدرب الحراس حينها زوايا تسديد اللاعبين المنافسين على زجاجة مياه.

وتفاعل آخر من فيلم "الناظر": "هي البلانتيات امته الواد أبو جبل مش على بعضه"، وأضاف آخر من مسلسل "الكبير أوي": "جهز الزجاجة يا أبو جبل".

واختتم مشجع آخر بمشهد من فيلم "بوحا"، وكتب: "الحضري باعتلك السلام وبيقولك ركز في اللي مكتوب في الزجاجة".

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