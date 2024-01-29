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صدام العمالقة.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم الإثنين مباريات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليا، حيث تقام مباراتين، حيث يواجه صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار نظيره السنغال، بينما يلتقي الرأس الأخضر نظيره موريتانيا.

ينشر موقع الخليج 365 موعد مواجهتي دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة.

موريتانيا تواجه الرأس الأخضر

في أولى المباريات يلتقي منتخب الرأس الأخضر مع نظيره موريتانيا، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور ال16 وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

كوت ديفوار مع السنغال

وفي المباراة الثانية يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره السنغال، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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