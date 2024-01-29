“أردأ نسخة”.. وائل جمعة يفتح النار على فيتوريا بعد وداع مصر كأس أمم أفريقيا

فتح وائل جمعة، نجم منتخب مصر السابق، النار على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، عقب وداع كأس أمم أفريقيا 2023.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور الـ16، بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وشهدت بطولة أمم أفريقيا 2023، أداء باهت لـ منتخب مصر منذ دور المجموعات، حيث لم يتمكن من تحقيق أي انتصار خلال النسخة الحالية.

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وقال وائل جمعة في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورتس”:” نمتلك منتخبًا جيدًا جدًا، وأعمار اللاعبين الحاليين في هذه البطولة والإمكانات تؤهل مصر لحصد لقب البطولة”.

وأكد جمعة أن منتخب مصر عانى من سوء التصرف والتعامل من جانب المدير الفني، وتسبب في إخراج أسوأ ما في اللاعبين.

وأشار إلى أن روي فيتوريا، لم يساعد اللاعبين على الظهور بشكل جيد، وما قدمه منتخب مصر في البطولة هو أسوأ كرة قدمها.

وأضاف وائل جمعة: “كيف كنت ستتأهل بـ4 تعادلات؟، منتخب مصر لم يستطيع الفوز في أي مباراة، وتغييرات فيتوريا لا يوجد فيها لمسة إبداعية في التعامل مع المباراة”.

وأوضح نجم منتخب مصر السابق، أن طريق المنتخب الوطني في البطولة كان سهل بمواجهة غينيا، مضيفًا:” تعاقدنا مع مدرب لكي نعلمه ما هي إفريقيا”.

واختتم جمعة:”تعاقدنا مع مدرب حتى نعلمه كيف يتعامل مع الكرة الإفريقية، واسم منتخب مصر لا يستحق ذلك، وكل من شارك في هذه المهزلة لا بد أن يتم محاسبته”.