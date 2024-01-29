أمم أفريقيا.. موعد مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في صدام المفاجآت

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، صدام كروي خارج التوقعات، عندما يلتقي مساء اليوم الإثنين، منتخب موريتانيا مع نظيره منتخب كاب فيردي ضمن منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس أمم أفريقيا 2024.

وحقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية في "الكان" بعد أن تصدر مجموعة ضمّت العملاقين مصر وغانا، ونجح في الفوز على البلاك ستارز وفرض التعادل على الفراعنة.

على الجانب الآخر، ردّ "المرابطون" على كل المشككين ونجحوا في اقتناص بطاقة العبور إلى ثمن النهائي على حساب منتخب الجزائر بالفوز 1-0، وبعد الهزيمة في أول جولتين من بوركينا فاسو في اللحظة الأخيرة بركلة جزاء، ومن أنغولا بنتيجة 3-2.

موعد مباراة موريتانيا والرأس الأخضر

تنطلق صافرة بداية مباراة مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت موريتانيا، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا والرأس الأخضر في ثمن نهائي أمم أفريقيا هي باقة ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".

تشكيل الرأس الأخضر المتوقع ضد موريتانيا:

فوزينها

جواو باولو - روبيرتو لوبيز - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

ديروي دوارتي - كيفن بينا - جاميرو

ريان مينديز - بيبي - جيوفاني كابرال

تشكيل موريتانيا المتوقع ضد الرأس الأخضر:

بوباكار نياس

خادم دياو - لامين با - محمد ديلاهي - إبراهيما كيتا

عماري غاساما - بودا محسن - إدريسا تيام

أبو باكاري كويتا - سليماني آني - سيدي بونا عمار