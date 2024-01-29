أمم آسيا .. مشاهدة مباراة العراق والأردن المرتقبة بدور الـ 16

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة تقام لحساب منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية ، تنطلق بعد قليل ، مواجهة العراق والأردن المرتقبة.

وأعلن خيسوس كاساس المدير الفني للمنتخب العراقي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأردن، التي تنطلق في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأثنين على ملعب خليفة الدولي، لحساب منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية.

ويمثل أسود الرافدين في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى

الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين

الهجوم: أيمن حسين.

وتأهل منتخب العراق إلى دور الـ 16 بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء تأهل الأردن ، عقب احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

لمشاهدة اللقاء برجاء الضغط على الرابط التالي .. متابعة مواجهة العراق والأردن بكأس آسيا ..