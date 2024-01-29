موعد مباراة مالي وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يلاقي المنتخب المالي نظيره منتخب بوركينا فاسو غداً، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " أمادو جون كوليبالي" بدولة كوت ديفوار.

وتمكن منتخب مالي من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما نجح في احتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، فيما صعد منتخب بوركينا فاسو كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

وتذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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