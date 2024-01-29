"كشف حساب " مجلس علام تاريخ من الإخفاقات .. مدربين دون المستوى وإهدار للعملة الصعبة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الخروج المهين من أمم أفريقيا

الإثنين 29/يناير/2024 - 03:39 م 1/29/2024 3:39:16 PM

تسبب خروج المنتخب الوطني في إحداث حالة من إثارة الجدل داخل الشارع الرياضي ، في ظل اعتماد اتحاد الكرة الحالي على مدير فني أجنبي “روي فيتوريا” يتقاضى 200 ألف يورو شهريًا في وقت اقتصادي عصيب على المستويين العالمي والمحلي.





وفي حال رغبة اتحاد الكرة في فسخ التعاقد ، يحق للمدرب البرتغالي وفقًا لنص التعاقد معه الحصول على قيمة ثلاثة أشهر من عقده 600 مليون يورو ، خلال 15 يوم من توديع منافسات البطولة الأفريقية وفقًا أيضُا للبنود، وهو الأمر الذي سيكلف الجبلاية عبء مالي كبير أو الاضطرار إلى بقائه في مهمته .

والطريف أن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يتقاضى 60 ألف يورو شهريًا ، على الرغم من تحقيق انجاز فريد من نوعه للكرة العربية والأفريقية عامة بوصول منتخب بلاده إلى الترتيب الرابع بمونديال قطر 2022.

واستعان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، أيضًا خلال وقت سابق بالمدرب المصري إيهاب جلال ، لكنه أعلن إقالته بعد ثلاثة أشهر من توليه المهمة الفنية فقط ، وسبقه فسخ التعاقد أيضًا مع كارلوس كيروش مع عدم القدرة على سداد باقي مستحقاته كاملة حينها الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي بالتلويح بتصعيد الأزمة.

ولم يحقق منتخب مصر، أي انتصار في النسخة الحالية من البطولة، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 32 عامًا وتحديدًا فى نسخة 1992، حين ودع بعد الخسارة أمام زامبيا وغانا.على صعيد اهتزاز الشباك استقبل منتخب مصر 7 أهداف في 4 مباريات، وهو أكثر معدل تهديفي استقبلته شباك الفراعنة منذ نسخة 1976، التي شهدت اهتزاز مرمى مصر 12 مرة في 6 مباريات.

على مستوى اللاعبين تعرض منتخب مصر لأول حالة طرد في أمم إفريقيا، منذ واقعة طرد مدحت عبد الهادي في لقاء المغرب بنسخة 1998، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات فى المباراة التى انتهت بخسارة الفراعنة بهدف وحيد أحرزه النجم المغربي مصطفى حاجي.