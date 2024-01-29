"أهدرتها في المران".. حارس الكونغو يكشف كواليس التدريب على ركلات الترجيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ليونيل مباسي حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، كواليس تدريبه على ركلات الترجيح قبل مباراة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وقال مباسي خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "في استعداداتنا قبل لقاء منتخب مصر، كان هناك تدريب مخصص لركلات الترجيح، في التدريبات فشلت في تسجيل ركلة الجزاء وأهدرتها".

وأضاف: " لكن في المباراة لم أفكر هذا الأمر، بل فكرت كيف أسجلها؟، ونجحت بالفعل، علينا أن نرتاح الآن، ثم نفكر في مباراة غينيا في ربع النهائي".

وسدد مباسي ركلة الترجيح الأخيرة ضد منتخب مصر، ونجح في تسجيلها في شباك أبو جبل، الذي أهدر ركلة الترجيح التاسعة لمصر.

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