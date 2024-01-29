"من 26 إلى 37".. متوسط أعمار لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 34 لعام 2023، مساء أمس، بالهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في دور الـ16، وبلغ متوسط أعمار اللاعبين في النسخة الحالية من 24 عاما حتى 35 عاما.

وفي النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2025، سيكون متوسط أعمار اللاعبين من 24 عاما حتى 37 عاما، وستكون الأعمار كالآتي:

محمد أبو جبل، 35 عاما، النسخة المقبلة 37 عاما

محمد هاني، 28 عاما، النسخة المقبلة 30 عاما

محمد عبد المنعم، 24 عاما، النسخة المقبلة 26 عاما

أحمد حجازي، 33 عاما، النسخة المقبلة 35 عاما

أحمد فتوح، 25 عاما، النسخة المقبلة 27 عاما

مروان عطية، 25 عاما، النسخة المقبلة 27 عاما

حمدي فتحي، 29 عاما، النسخة المقبلة 31 عاما

محمد النني، 31 عاما، النسخة المقبلة 33 عاما

أحمد سيد زيزو، 28 عاما، النسخة المقبلة 30 عاما

مصطفى محمد، 26 عاما، النسخة المقبلة 28 عاما

محمود تريزيجيه، 29 عاما، النسخة المقبلة 31 عاما

محمد صبحي، 24 عاما، النسخة المقبلة 26 عاما

أحمد الشناوي، 32 عاما، النسخة المقبلة 34 عاما

عمر كمال، 30 عاما، النسخة المقبلة 32 عاما

علي جبر، 35 عاما، النسخة المقبلة 37 عاما

محمد حمدي، 28 عاما، النسخة المقبلة 30 عاما

مهند لاشين، 27 عاما، النسخة المقبلة 29 عاما

محمود حمادة، 29 عاما، النسخة المقبلة 31 عاما

محمود كهربا، 29 عاما، النسخة المقبلة 31 عاما

مصطفى فتحي، 29 عاما، النسخة المقبلة 31 عاما

عمر مرموش، 24 عاما، النسخة المقبلة 26 عاما

أحمد حسن كوكا، 30 عاما، النسخة المقبلة 32 عاما

محمد صلاح، 32 عاما، النسخة المقبلة 34 عاما

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