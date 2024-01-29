رئيس اتحاد الكاراتيه يهنئ اللاعبين بعد حصد 5 ميداليات في البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - قدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، التهنئة للبعثة المصرية بعد حصد خمس ميداليات متنوعة في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

وحققت البعثة المصرية خمس ميداليات متنوعة بواقع: “ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين“.



وعبر رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته بتحقيق هذه النتائج الجيدة والمميزة والانجاز الكبير، مؤكدًا على أن الكاراتيه المصري دائمًا ما يرفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية ويتواجد لاعبيه على منصات التتويج.



وطالب الدهراوي، اللاعبين بالاستمرار في حصد الميداليات وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق الإنجازات، مؤكدًا على توفير الاتحاد لكافة الاحتياجات الخاصة بهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم.



وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله ممدوح، وطه طارق“ بينما حصدت ريم رمزي على الميدالية الفضية، وحقق الميداليات البرونزية كلًا من: “علي الصاوي، ويوسف عماد“.

يذكر أن لاعبو منتخبنا للكبار نجحوا في تصدر الترتيب العام للبطولة بعد اليابان صناع اللعبة