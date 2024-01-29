صيد 2008 يتأهل لدور الـ 8 بعد هزيمة كسكادا بدورى سوبر الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق 2008 لكرة القدم بصيد الدقى الى دور الـ 8 ببطولة دوري سوبر منطقة الجيزة بعد الفوز على فريق كسكادا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بنتيجة 3 / 3 فى المباراة التى اقيمت على ملعب الصيد ضمن منافسات البطولة ليصعد الفريق إلى دور الـ8 .



أحرز أهداف الصيد خلال المباراة اللاعبين مالك هشام، أدم وائل، أدم احمد.

وسجل ركلات الترجيح اللاعبين أدم أحمد، محمود خالد، يوسف حاتم، يوسف أشرف، محمود برج لتنتهى بنتيجة 5 / 4 لصالح الصيد.



ويلتقي صيد 2008 مع نظيره فريق بورطس يوم الاربعاء المقبل بدور الثمانية ضمن منافسات البطولة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين يوسف هشام، على محمد، يوسف رأفت، يحيي محمد، يوسف أشرف، عمر جمال، يوسف حاتم، محمود خالد، أدم وائل، محمود برج، مالك هشام، حسين حامد، أدم أجمد، حسن عصام، إياد أحمد، أدم أمين، أحمد أشرف، سليم أحمد،على أحمد.



الجهاز الفنى والادارى:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري القطاع، سعد متولى المدير الفنى، وليد سيف مدرب، هانى عبد العال مدرب حراس مرمى، عمرو فرج علاج طبيعي، السيد عبدالعال اداري الفريق.