"بلاش تعمل كدا مع المصريين".. فضل يوجه رسالة نارية لـ وكيل محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد فضل رسالة قوية للكولومبي رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، بسبب استفزازاته للجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال محمد فضل خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة، “dmc”: "رامي عباس وكيل محمد صلاح تصريحاته مستفزة ولا يفهم طبيعة الشعب المصري واستفزازهم سيجعل المصريون يكرهونه وهو لا يفهم هذا الأمر لأن المصريين عاطفيين جدا"

وأكمل: "محمد صلاح قيمة كبيرة ولكنه خانه التوفيق في الرد خلال أحد المؤتمرات الصحفية، بدلا من فيتوريا حول مصيره في الرحيل حال الإخفاق".

وأوضح: "حسام حسن وأحمد حسن وعصام الحصري عندما يتحدثون عن منتخب مصر فهم يتحدثون لأنهم الأكثر حصدا للبطولات ويتكلمون من واقع المسؤولية ويتحدثون من قلبهم".

وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، عقب التعادل في والوقت الأصلي للمباراة 1/1.

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