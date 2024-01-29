"احنا زي الأرجنتين والبرازيل".. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن عقد فيتوريا: كارثي

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، مفاجأة بشأن عقد البرتغالي روي فيتوريا، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل المطالب برحيله في الوقت الحالي.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية أمس الأحد، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 1\1.

قال أحمد حسن، في برنامج إذاعي: "عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة كارثي، وهناك أزمة حقيقية إذا قرر رحيله، عليه دفع 600 ألف يورو ولابد من موافقة البرتغالي، إلا سيتم وقتها دفع عقده كامل".

وأضاف: "مش عارف الحقيقة مين اللي عمل العقد ده، وازاي هندفع مبلغ بالحجم ده، وعند اختيار مدرب لمنتخب مصر لابد أن يعرف أننا مثل الأرجنتين والبرازيل، ننافس على المستوى القاري، وأن الطموح ليس فقط التأهل لكأس العالم".

أوضح: "نحن نطالب فقط الظهور بشكل جيد في كأس العالم، ولكن البطولة القارية مثل أمم إفريقيا لابد أن نحصل عليها، وننافس بقوة".

وأتم تصريحاته: "خبرات روي فيتوريا ضعيفة للغاية كونه لم يدرب منتخبات من قبل، ولم يستطع التعامل بشكل جيد مع بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم أننا كنا قادرين على تحقيق بطولة هي الأسهل".

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