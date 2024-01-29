الإعلان خلال ساعات.. الأهلي يكتفي بالتعاقد مع هذا الثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي اكتفاء السويسري مارسيل كولر، بالثلاثة صفقات التي تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي وعمر كمال من نادي فيوتشر، وأخيرا استعارة محمد أبو جبل حتى نهاية الموسم من نادي البنك الأهلي.

وأوضح المصدر، أن السويسري كولر، استقر على عدم التعاقد مع لاعبين جدد والاكتفاء بالتعليمات الثلاثة.

وأوضح المصدر، أنه تم قيد اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي في القائمة المحلية والأفريقية، وكذلك قيد عمر كمال في القائمة المحلية، ويتم العمل حاليا على قيد محمد أبو جبل.

أكمل المصدر: "الملفات التي يتم العمل عليها حاليا، هي تسويق صلاح محسن، وإيجاد عرضا مناسبا له في مصر، نظرا لعدم حاجة الجهاز الفني لجهوده، ونفس الأمر لأحمد عبد القادر الذي اقترب من الخروج من الإعارة".

وأتم المصدر: "سيتم تقديم عمر كمال ومحمد أبو جبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات، بعدما تم الإعلان عن وسام أبو علي في الفترة الماضية".

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