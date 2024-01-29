لاعب طنطا يوقع ثلاث مواسم ونصف للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لنادي طنطا عبر فيس بوك: بعد موافقة لجنة الكرة، نبارك للاعب الفريق، محمد عاطف، انتقاله للقلعة البيضاء نادي الزمالك، مع خالص امنياتنا بمزيد من التألق.

وعلمت بوابة الخليج 365 أن عاطف وقع ثلاثة مواسم ونصف للزمالك ومن المقرر الإعلان رسميا عن الصفقه خلال الساعات المقبله.

مغادره بعثه الزمالك

من ناحيه أخرى غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

وكان الزمالك شارك من قبل في بطولة دورة الوحدة الودية التي أقيمت بأبوظبي قبل المشاركة في دورة دبي للتحدي.