أكرم عفيف يقود تشكيل قطر أمام فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب القطري، بقيادة المدرب ماركيز لوبيز، عن تشكيل مواجهة فلسطين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس اَسيا 2024.

ويبحث المنتخب القطري عن تحقيق الفوز خلال مواجهة فلسطين ومن ثم الصعود للدور ربع النهائي من البطولة.

تشكيل المنتخب القطري أمام فلسطين

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بوعلام خوخي، لوكاس مندس، بسام الراوي، بيدرو ميجيل.

خط الوسط: أحمد فتحي، جاسم جابر، حسن الهيدوس.

خط الهجوم: محمد وعد، المعز على، أكرم عفيف.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة قطر أمام فلسطين في السادسة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ستاد البيت.