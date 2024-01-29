أول لاعب عراقي في التاريخ ينضم إلى أندية التشامبيونشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي التعاقد مع المهاجم العراقي علي الحمادي لمدة 4 سنوات وحتى صيف 2028.

وبذلك يصبح علي الحمادي أول لاعب عراقي في التاريخ ينضم لنادي في دوري الشامبيونشيب الإنجليزي.

وانضم المهاجم العراقي إلى إبسويتش تاون قادما من ويمبلدون الذي يشارك في الدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو. وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

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