"ضربات قلبي زادت".. 3 نجوم من منتخب مصر خافوا من ركلات الترجيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7، بعد إهدار مصطفى محمد الركلة الثانية والحارس محمد أبو جبل التسديدة التاسعة.

وتساءلت الجماهير المصرية عن سبب تسديد الحارس لركلة الترجيح التاسعة، وتبين بعد المباراة أن أبو جبل سدد ركلة الجزاء بسبب رفض لاعب خط الوسط مهند لاشين المشاركة في الركلات الترجيحية.

ونستعرض لكم اللاعبين المصريين الذين رفضوا المشاركة في ركلات الترجيح.

إبراهيم سعيد

رفض إبراهيم سعيد المشاركة في ركلات الترجيح بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2006 أمام كوت ديفوار.

وكشف إبراهيم سبب امتناعه عن ركلات الترجيح، وقال في تصريحات تلفزيونية: "كنت متخوف من تسديد ضربة الترجيح في 2006، حيث كانت لدي بعض المشكلات وقت انضمامي للزمالك".

محمد النني

امتنع محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، عن تسديد ركلة ترجيحية في مباراة كأس الأمم الإفريقية 2022 أمام كوت ديفوار في دور الـ16.

وقال النني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "نعم رفضت المشاركة في ركلات الترجيح، كنت قلق، وضربات قلبي تضاعفت لدرجة أنني ابتعدت وامتنعت عن مشاهدة ركلات الترجيح".

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