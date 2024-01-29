رسميا.. انتقال لاعب نادي طنطا إلى الزمالك (صورة)



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي طنطا بشكل رسمي انتقال لاعبه محمد عاطف إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن نادي طنطا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد موافقة لجنة الكرة .. نبارك للاعب الفريق محمد عاطف انتقاله إلى قلعة البيضاء نادي الزمالك مع خالص أمنياتنا بمزيد من التألق".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي أعلن بشكل رسمي فك قيد نادي الزمالك، بعد تسوية المديونيات الخارجية، ويحق لنادي الزمالك قيد الصفقات الجديدة بشكل طبيعي.

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