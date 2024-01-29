الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - قام النادي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

وجاء هذا القرار، بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام ماضية.

وتمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

وصرح مصدر لموقع "الخليج 365" أن النادي المصري بدء المفاوضات مع صلاح محسن منذ أسبوع، لكن لم يتم الاتفاق على الراتب حتى الآن، بسبب رغبتهم في ضمه كلاعب حر دون دفع مقابل للمارد الأحمر.

وأكد المصدر أن الأهلي لن يسمح للاعب الانتقال إلى المصري حتى في حال بيعه بصفة نهائية.