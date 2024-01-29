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الأهلي يتراجع عن صفقة محمد أبوجبل.. والسبب كهربا

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ياسر رشاد - القاهرة - تراجع الأهلي عن صفقة محمد أبوجبل حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي البنك الأهلي رغم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع اللاعب وناديه.

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وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الخليج 365" إن سبب فشل الصفقة يتمثل في شكوى بعض اللاعبين من أسلوب أبوجبل واعتراضاته المستمرة بشأن عدم المشاركة أو الجلوس بديلاً.

وترددت أنباء حول وقوع مشادة بين أبوجبل ومحمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي في تدريبات المنتخب الوطني في كوت ديفوار وهو ما جعل كهربا يبلغ مسؤولين بالقلعة الحمراء بما حدث.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي فكرة عودة حارس مرماه علي لطفي الذي يلعب حالياً في صفوف زد إف سي خلال الساعات القادمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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