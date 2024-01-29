حقيقة تسبب كهربا في تراجع الاهلي عن ضم أبو جبل

تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول تسبب محمود كهربا، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، في التراجع عن صفقة محمد أبو جبل.

وأكدت الأنباء أن كهربا دخل في مشادة مع أبو جبل خلال معسكر منتخب مصر، وأبلغ إدارة النادي الاهلي بها.

وبحسب التقارير، فإن ما يتم تداوله حول وجود مشادة بين كهربا وأبو جبل في معسكر منتخب مصر، غير صحيح، ولا علاقة له بتراجع النادي الاهلي عن إتمام الصفقة.

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وأوضحت التقارير أن تراجع الاهلي عن تعاقده مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي، جاء بقرار من محمود الخطيب رئيس النادي.

وأفادت التقارير، أن هناك رغبة داخل النادي الاهلي في عودة علي لطفي على سبيل الإعارة، خاصة أنه يعرف جيدًا النظام داخل القلعة الحمراء.

والجدير بالذكر أن الاهلي، يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي.