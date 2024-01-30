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مكافأة منتخب مصر بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمس، بعد الهزيمة بركلات الترجيح)8-7) من منتخب الكونفو، في مباراة أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ووفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"الكاف"، سيحصل منتخب مصر على 800 ألف دولار مكافأة على مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن منتخب مصر تعادل في المباراة الأولى مع منتخب الموزمبيق بنتيجة (2-2)، ثم تعادل مع منتخب غانا (2-2)، ثم تعادل مع منتخب الرأس الأخضر بنفس النتيجة، ليصعد إلى دور الـ 16 ويلاقي منتخب الكونغو في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1_1) في الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي، لتتجه إلى ركلات الترجيح وتنتهي لصالح الكونفو (8-7).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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