رئيس اتحاد اليد: الشعب المصري يستحق أن نخطط من أجل إسعاده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد محمد الأمين، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة أمم أفريقيا.

وتمكن المنتخب المصري من التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، بعدما حقق الفوز على حساب المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة 29-21.

وتحدث رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "صدى البلد" قائلاً: "كل المجالس المتعاقبة على الاتحاد المصري لكرة اليد، تأتي من أجل التخطيط لمستقبل جيد لكرة اليد المصرية، والشعب المصري يستحق أن نخطط من أجل إسعاده".

وأضاف: " الجميع في غاية السعادة بعد التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا، ولكن تركيزنا الكامل الآن هو الاستعداد بشكل قوي لأوليمبياد باريس 2024، استعدينا بشكل جيد للبطولة الأفريقية، وخضنا العديد من التجارب الودية العالمية، أمام منتخبات مثل ألمانيا والدنمارك وإسبانيا".

وتابع: " حزنت بسبب خروج منتخب مصر لكرة القدم، من بطولة أمم أفريقيا، وأتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدربين، ضم اللاعبين الأصلح للمنتخب، ولا يكون هناك مجاملات".

وواصل: " لابد أن يضم تشكيل المنتخب المصري لكرة القدم، لاعبين بأعمار مختلفة، فنحن في كرة اليد نملك لاعبين من كل المراحل العمرية".

وأكمل: " تم الاتفاق مع المدير الفني باستور، على أن يضم في جهازه مدرب مصري، لكي يستفاد من خبراته، ولمتابعة جميع منتخبات الشباب".

واختتم الأمين تصريحاته: " مدرب المنتخب المصري لليد، راتبه لا يقارن براتب المدير الفني لمنتخب كرة القدم، ولا يوجد مقارنة، وباستور الوحيد في الجهاز الفني الذي يحصل على راتبه بالدولار، وباقي الجهاز الفني يحصل على راتبه بالجنيه المصري".