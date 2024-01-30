لاعب السنغال يسجل رقما تاريخياً لمنتخب بلاده في أمم أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن لاعب المنتخب السنغالي الحبيب ديالو، من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى منتخب كوت ديفوار ، بدور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023.

ونجح ديالو من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في الدقيقة الرابعة، من زمن الشوط الأول.

وبعد تسجيل ديالو لهذا الهدف، في الدقيقة الثالثة و 15 ثانية، ليسجل أسرع هدف في تاريخ منتخب بلاده، في الأدوار الإقصائية ببطولة أمم أفريقيا، طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولة.

وكان الهدف الأسرع في تاريخ منتخب " أسود التيرانجا"، هو هدف خاليلو فاديجا بعد 6 دقائق، في مرمى منتخب نيجيريا بنسخة البطولة عام 2000.