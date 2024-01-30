تفاصيل إنضمام صلاح محسن إلى المصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، فسخ عقده بالتراضي بعدما دفع ما يقرب من 7 أو 8 ملايين جنيه حصل عليهم من المصري البورسعيدي فريقه الجديد.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العلاقات بين الأهلي والمصري متوترة، وبالتالي لا يوجد أي تعامل وفي نفس الوقت رحل اللاعب باستغناء موجه إلى الفريق البورسعيدي، لعدم انتقاله إلى الزمالك مجانًا".

وفي سياق متصل أعلن الأهلي في بيان رسمي :" في ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة".