محمد عباس يكشف حقيقة تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد عباس، حقيقة تراجع النادي الأهلي عن ضم محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقال محمد عباس في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة المحور: " تراجع الأهلي عن صفقة محمد أبو جبل وجاري مناقشة ملف ضم حارس أخر".

وأكمل: "محمد الشناوي طلب من مسئولي الأهلي الرحيل في نهاية الموسم حال التعاقد مع أبو جبل في ظل وجود أزمة بين الثنائي".

وأضاف: "تم مناقشة الملف مع لجنة تخطيط الكرة والجهاز الفني للفريق وتم الاستقرار على فكرة التعاقد مع حارس (ليس سوبر ستار) ومنح الفرصة كاملة لمصطفى شوبير مع الاعتماد على الحارس الجديد حال إصابة شوبير أو عدم توفيقه بالمباريات".

وأتم: "محمد بسام على رأس المرشحين ولكن سيراميكا يرفض لعدم وجود بدائل في ظل ضيق الوقت، أما يانكون ميشيل مدرب الحراس يرفض عودة علي لطفي".

واختتم محمد عباس تصريحاته قائلًا: "هناك خيار أخير وهو التعاقد مع محمود الزنفلي، حارس الداخلية، الذي كان سيتعاقد معه البنك الأهلي حال رحيل محمد بسام".