وفد من الزمالك يقدم واجب العزاء في العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك واجب العزاء في العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة الأسبق.

وأقيم عزاء العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، اليوم الإثنين 29 يناير 2024، بمسجد المشير طنطاوي.

وتكون وفد الزمالك من، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي وهشام نصر، ونائب الرئيس وأحمد سليمان ونيرة الأحمر.

وحرص الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة على تقديم واجب العزاء.

الجدير بالذكر، أعلن المهندس خالد فاروق، يوم الجمعة الماضي 26 يناير 2024، وفاة شقيقه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إصابته بنزيف في المخ.

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