علي لطفي غاضب.. تطورات مفاوضات الأهلى لضم حارس جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر علي لطفي صورة عبر صفحته الرسمية على منصة "فيس بوك"، صورة مصحوبة بعلامات تعجب واستفهام، خلال التوقيت التي كشف فيه بعض التقارير الصحفية اقتراب انتقاله للأهلي.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن علي لطفي غاضب جدا بسبب طريقة تعامل الأهلي مع ملف عودته للفريق على سبيل الإعارة.

وقال المصدر: "يوم السبت الماضي تواصل الأهلي مع مسئولي نادي زد وحدد معهم موعد للتفاوض لضم علي وكان من المفترض أن يكون هذا الموعد أول أمس الأحد، لكن فوجىء الحارس بأنباء تؤكد انضمام أبو جبل للأهلي".

وواصل: " الأهلي تواصل أمس في نفس الموعد المحدد للجلسة مع نادي زد واعتذر عن عدم استكمال التفاوض".

واختتم: "لكن بعد صرف النظر عن صفقة أبو جبل اتجه الأهلي مرة أخرى لضم علي لطفي، وأيضا مع إدارة سيراميكا لإقناعها بالتخلي عن محمد بسام مع عدم تنفيذ رغبتها في استعارة مصطفي شوبير".

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