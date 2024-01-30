ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز منتخب ساحل العاج 5-4 على السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليتقدم البلد المضيف إلى ربع نهائي المسابقة القارية.



وأهدر المدافع موسى نياكاتي ركلة الترجيح الثالثة إذ سددها في القائم بينما نجح فرانك كيسي في تسجيل الركلة الخامسة والحاسمة.



وافتتح حبيب ديالو التسجيل في الدقيقة الرابعة بينما أدرك فرانك كيسي التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ليفرض شوطين إضافيين لم ينجح فيهما الفريقان في فض الاشتباك ليحتكما إلى ركلات الترجيح.



وفي دور الثمانية، تنتظر ساحل العاج الفائز من المواجهة التي تجمع مالي وبوركينا فاسو.





( وكالات)